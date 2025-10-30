محافظ بورسعيد يبحث إجراءات تقنين أوضاع المزارعين بشرق وجنوب المحافظة

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء أحمد محمد السيد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتقنين أوضاع المزارعين بالجمعيات الزراعية بشرق وجنوب بورسعيد، وبحث سبل التيسير عليهم في سداد المستحقات المالية بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمزارعين معًا.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة، مشددًا على دعم الدولة الكامل للفلاحين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن تنمية هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك بحضور اللواء أمير فاروق رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بهيئة التعمير، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، وعدد من ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين بشرق وجنوب بورسعيد، إلى جانب عدد من شباب الخريجين.

وتناول الاجتماع استعراض الإجراءات التي تتخذها الهيئة بشأن أوضاع المزارعين والجمعيات الزراعية، ومناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجههم، بالإضافة إلى بحث تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتمكين شباب الخريجين من الأراضي المخصصة لهم.

واستمع المحافظ والمدير التنفيذي للهيئة إلى مطالب المزارعين وممثلي الجمعيات وشباب الخريجين، حيث تم فتح باب النقاش والرد على جميع الاستفسارات المطروحة، في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار التعاون المثمر مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في إطار القانون، موجّهًا الشكر للواء أحمد محمد السيد على جهوده المبذولة في دعم المزارعين بشرق وجنوب بورسعيد واستجابته لمطالبهم.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، فضلًا عن تحسين مستوى معيشة الفلاحين من خلال برامج تنموية متكاملة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد محمد السيد حرص الهيئة على حل كافة المشكلات التي تواجه المزارعين والجمعيات وشباب الخريجين، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وتمكين المواطنين من استغلال الأراضي بشكل قانوني ومستدام.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المزارعون وممثلو الجمعيات وشباب الخريجين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد والمدير التنفيذي للهيئة لما أبدياه من تعاون واستجابة سريعة لمطالبهم، وحرص دائم على دعم أهالي شرق وجنوب بورسعيد وتحقيق الصالح العام.