إخلاء سبيل 7 طالبات في مشاجرة مدرسة المعلمات بدمنهور بعد التصالح

قرر المستشار أحمد طنطاوي، مدير نيابة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، إخلاء سبيل 7 طالبات متهمات في واقعة المشاجرة التي شهدتها مدرسة المعلمات التابعة للإدارة التعليمية بمدينة دمنهور، على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل 3 طالبات مقيدات بالمدرسة بضمان مالي قدره 500 جنيه، فيما تم إخلاء سبيل 4 طالبات غير مقيدات بالمدرسة بضمان مالي قدره 1000 جنيه، وذلك بعد تصالحهن أمام النيابة العامة.

وخلال التحقيقات، اعترفت الطالبات بحدوث مشاجرة داخل فناء المدرسة، ما استدعى دخول 4 من صديقاتهن غير المقيدات بالمدرسة لمساعدتهن أثناء المشاجرة، الأمر الذي أدى إلى قيام إحدى الطالبات بإبلاغ إدارة المدرسة، فتعرضت لاعتداء من الطالبات المشاركات في الواقعة، ما أسفر عن إصابتها وفق التقرير الطبي المرفق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد ألقت القبض على الطالبات اللاتي ظهرن في مقطع الفيديو الذي وثّق المشاجرة داخل وخارج فناء مدرسة المعلمات بمدينة دمنهور، وسط تجمع عدد كبير من الطالبات.

وشهدت مدينة دمنهور الواقعة التي أثارت حالة من الجدل، بعدما تبادل عدد من الطالبات الاعتداء بالضرب داخل المدرسة وخارجها، وسط حالة من الذهول بين الحاضرين.





