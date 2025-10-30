هاري كين يقود بايرن ميونخ لفوز كبير في كأس ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قلب بايرن ميونخ الطاولة على مضيفه كولن بالفوز بنتيجة 4 / 1، ليتأهل لدور الـ16 في كأس ألمانيا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

لم يستغل كولن التقدم بهدف راجنار أتشي في الدقيقة 31 بل رد العملاق البافاري بأربعة أهداف، سجلها لويس دياز وهاري كين (ثنائية) ومايكل أوليسي في الدقائق 36 و38 و64 و72.

وفي التوقيت نفسه،ودع شالكه البطولة بخسارة ثقيلة خارج ملعبه أمام دارمشتات بنتيجة صفر / 4.

أحرز هيروكي أكياما وماتي ماجيلكا وفريزر هورنبي وبارتسوز بياليك أهداف دارمشتات في الدقائق 23 و28 و48 و60.

كما تأهل فرايبورج بالفوز على مضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 3 /1.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، تأهل باير ليفركوزن بالفوز على بادربورن 4 /2، وكايزر سلاوترن على جرويتور فورت 1 / صفر، وماجديبورج على إيليرتسين 3 / صفر، وشتوتجارت "حامل اللقب" على ماينز 2 صفر.