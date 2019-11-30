 فريق تورو روسو يقرر تغيير اسمه إلى الفا توري - بوابة الشروق
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فريق تورو روسو يقرر تغيير اسمه إلى الفا توري

د ب أ
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 11:00 م | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 11:00 م

يستعد فريق تورو روسو المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 لتغيير اسمه إلى "الفا توري" حيث تم تسجيل الاسم الجديد في قوائم الفرق المشاركة في نسخة 2020 من بطولة العالم.

وذكر الموقع الرسمي لفورمولا-1 أن تورو روسو، المنبثق من ريد بول ، الذي بدأ المشاركة في عالم السباقات في 2006 قرر تغيير اسمه لدواع تسويقية.

وحجز بيير جاسلي مقعده في الموسم الجديد مع فريق تورو روسو، الذي سيبقي أيضا على الروسي دانييل كفيات.

ويحتل تورو روسو المركز السادس في قائمة الصانعين (الفرق) في الموسم الحالي قبل السباق الختامي للموسم غدا الأحد في أبو ظبي.


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