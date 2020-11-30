 توجيه اتهامات لأربعة من رجال الشرطة في فرنسا على صلة بمقطع فيديو ضرب الرجل الأسود - بوابة الشروق
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توجيه اتهامات لأربعة من رجال الشرطة في فرنسا على صلة بمقطع فيديو ضرب الرجل الأسود

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 8:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 8:34 ص

أفادت وكالة فرانس برس بأنه تم توجيه اتهامات لأربعة من رجال الشرطة بعد تداول مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر تعرض منتج موسيقي أسود البشرة للضرب في باريس.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي القول إنه تم توقيف اثنين من رجال الأمن الأربعة، بينما تم وضع الاثنين الآخرين تحت الإشراف القضائي.

ويواجه ثلاثة منهم اتهامات بالعنف لدوافع عنصرية والتعدي على ممتلكات الغير وتزوير وثائق، وهو ما كان أوصى به المدعي العام لباريس ريمي هيتس أمس.

وأفادت فرانس برس بأنه يشتبه في قيام رجل الأمن الرابع بإلقاء عبوة غاز مسيل للدموع في استوديو الموسيقي، ويواجه اتهامات أبرزها "العنف المتعمد".

وتسبب المقطع الذي التقطته كاميرات الأمن وأظهر العديد من ضباط الشرطة وهم يهاجمون المنتج في الاستوديو الخاص به في غضب عام بعد أن نشرته مجلة لوبسايدر الخميس الماضي.

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