كشف وولفرهامبتون الإنجليزي عن طبيعة إصابة نجمه المكسيكي راؤول خمينيز، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام أرسنال أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النادي الإنجليزي أكد في بيان عبر موقعه الرسمي أن خمينيز تعرض لكسر في الجمجمة، إثر تدخل قوي من مدافع أرسنال دافيد لويز، خلال مباراة الفريقين.

وأضاف البيان: "راؤول مرتاح بعد العملية التي أجريت الليلة الماضية، والتي خضع لها في مستشفى لندن، هو يستريح الآن وسيبقى تحت الملاحظة لبضعة أيام بينما يبدأ شفائه".

وتابع: "يود النادي أن يشكر الطاقم الطبي في آرسنال، وموظفي المستشفى والجراحين الذين من خلال مهارتهم واستجابتهم المبكرة، قدموا مثل هذه المساعدة".

وأتم البيان: "يطلب النادي منح راؤول وعائلته الآن فترة من المساحة والخصوصية، قبل تقديم أي تحديثات أخرى في الوقت المناسب".

المهاجم المكسيكي اصطدم بدافيد لويز أثناء أحد الركنيات في المباراة، وهو ما وضعه في موقف حرج اضطر على إثره المغادرة فورًا إلى المستشفى.

وانتهت المباراة بفوز وولفرهامبتون على أرسنال بهدفين لهدف، ليرتفع رصيده للنقطة 17 في المركز السادس فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 13 في المركز 14.

legit concerned for Raul Jimenez, the sound of the clash is awful pic.twitter.com/lcv3xVx8EU