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ذكرت تقارير صحفية، أن شركة الاستشارات والبيانات المالية والاقتصادية الأمريكية إس أند بي جلوبال تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على منافستها الأمريكية البريطانية آي.إتش.إس ماركيت مقابل نحو 44 مليار دولار.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أنه قد يتم الإعلان اليوم الاثنين عن الصفقة التي ستكون الأكبر خلال العام الحالي، وستؤدي إلى دمج أكبر شركات البيانات المالية والاقتصادية في العالم.

بلغت القيمة السوقية لشركة آي.إتش.إس ماركيت في ختام تعاملات يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي 36.9 مليار دولار.

في الوقت نفسه، أشار تقرير وول ستريت جورنال إلى أنه يظل هناك احتمال انهيار المحادثات بشأن الصفقة في اللحظة الأخيرة.

يذكر أن شركة آي.إتش.إس ماركيت تأسست عام 2016 من خلال اندماج شركتي آي.إتش.إس وماركيت ليمتد ومقرها حاليا في لندن.