العراق والسعودية يبحثان آفاق التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مع الملحق العسكري السعودي بالعراق، آفاق التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الاثنين - أن الطرفين بحثا التنسيق المشترك في المجال العسكري.

من جهته، أكد الملحق العسكري السعودي في العراق حرص بلاده على دعم المؤسسة العسكرية العراقية، مشيدا بقدرات الجيش العراقي وبالتضحيات والبطولات الكبيرة التي قدمها من أجل المحافظة على أمن وسلامة العراق والمنطقة، متعهدا باستمرار تقديم كل أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية العراقية.