 وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يتابع سير العملية التعليمية بمدارس إدارة قليوب - بوابة الشروق
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وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يتابع سير العملية التعليمية بمدارس إدارة قليوب

محمود عواد:
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 12:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 12:45 م

تابع اليوم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعيه بنات بإدارة قليوب التعليمية ، ورافقة الصادق السيد محمد المدير العام للتعليم الفني ، وعلي جلال مدير إدارة التعليم الصناعي، ويحي العمراوي مدير إدارة قليوب التعليمية .

وشَهِدَ وكيل الوزارة طابور الصباح وبرنامج الإذاعة المدرسية، مشيدا بالمستوى المتميز من الانضباط والالتزام وقدّم التحية للمعلمين والطلاب وإدارة المدرسة وطاقم العمل من القيادات التعليمية، مؤكدا علي أن التعليم الفني يركز على إعداد طالب فني ماهر وفق احتياجات سوق العمل، ويتمتع بالانضباط والولاء والانتماء لوطنه.

تابع انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية وانتظام حضور الطلاب بانتظام يوميا كما تفقد الورش والمعامل وأكد على ضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وعوامل الأمن والسلامة داخل الورش من توفير طفايات الحريق .

وفي ختام الزيارة وجه وكيل الوزارة بعض التعليمات لإدارة المدرسة بضرورة تواجد الماسح الحراري مع مسئول الأمن على باب المدرسة، وكذلك تفعيل الاشراف اليومي للمعلمين والمشرفين بالمدرسة من أجل تحقيق النظام داخل المدرسة أثناء دخول وخروج الطلاب وبين الحصص الدراسية خلال اليوم الدراسي ، وضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد .

وشدد وكيل الوزارة خلال على ارتداء الكمامات ومنع التزاحم ومراعاة مسافات التباعد بين الطلاب، مع ضرورة إجراء المسح الحرارى لكل طالب قبل الدخول للمدرسة، بالإضافة إلى التأكيد على تخصيص غرف العزل وتشكيل اللجان الصحية.

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