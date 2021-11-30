رئيس موديرنا: لقاحات كورونا الحالية غير قادرة على ردع متحور أوميكرون

صرح رئيس شركة صناعة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، صاحبة لقاح موديرنا، الثلاثاء، بأن جميع اللقاحات الحالية غير قادرة على ردع متحور أوميكرون.

وأضاف بانسل في حوار مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن إيجاد لقاح قادر على تلك المهمة يتطلب أشهر.

وتابع: "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى الذي كان لدينا مع سلالة دلتا".

وأوضح، "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري..لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات، لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم، ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا"‭.

وأشار إلى أن العلماء الذين يجرون بحثا على المتحور واللقاحات غير متفائلين، مضيفا أن نتائج تلك الأبحاث ستخرج بعد أسبوعين.

وتستعد مجموعة الدول الـ7 الصناعية لعقد مؤتمر لمتابعة تطورات إنتشار متحور أوميكرون بينما يطالب سياسيون حول العالم بنبذ أسلوب الطمأنة حيال المتحور.

ويقول بانسل إن الأمر المقلق أن 32 من أصل 50 طفرة للمتحور تتواجد في التاج الذي تعمل جميع اللقاحات لتكييف الجهاز المناعي للإنسان على التعامل معه ما يعني خروج متحور غير معروف تماما للجهاز المناعي الذي عززته اللقاحات.

ويستطرد بانسل أن موديرنا قادرة على إنتاج ملياري جرعة لقاح خلال العام المقبل ولكن من المخاطرة التوجه للقاحات تناسب المتحور الجديد وتجاهل لقاحات السلالات المتواجدة حاليا كألفا وبيتا ودلتا أشدها خطورة.

وتأتي التصريحات الأخيرة لمدير موديرنا بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدون بأن المتحور الجديد لا يستدعي القلق والتوتر.