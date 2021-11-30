أكرم حسني: نجهز لجزء ثان من فيلم بنك الحظ

قال الفنان أكرم حسني، إنّه يُجهز للجزء الثاني من فيلم بنك الحظ، بعد النجاح الذي حققه في الجزء الأول.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على شاشة "dmc"، مساء الاثنين، أن هناك كيمياء تشكّلت بين فريق العمل قادت إلى منتج نال إعجاب الجمهور.

وتابع: "قماشة بنك الحظ تتحمل أن يُنفّذ جزء ثان من المسلسل".

وخص بالذكر الحديث عن الفنان محمد ثروت الذي شارك في العمل، قائلًا: "هو ميكس بين سمير غانم ووحيد سيف.. لا يمكن الجزم هو يشبه أيهما لكنه يملك خلطة لا يمكن لأحد صناعتها غيره".

وتحدث عن تمثيله مع الفنان محمد ممدوح: "إحنا الاتنين كوميديين.. لما بنمثل مع بعض بنوقف تصوير كل شوية بسبب الضحك".

وأشار إلى أنّ أحد مشاهد الفيلم تمت إعادة تصويره 19 مرة بسبب الضحك المتواصل.