وزير الدولة للإنتاج الحربي يعرب عن تطلعه لتعميق التعاون مع البرتغال

أعرب المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تطلعه إلى تعميق علاقات التعاون مع البرتغال؛ بهدف التصنيع المشترك وتدريب العمالة الفنية وتبادل الخبرات التصنيعية والتكنولوجية بين الشركات في الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد أحمد مرسي، السيدة كاترينا نينوس نائبة الرئيس لشئون الدفاع وعضو بشركة الصناعات الدفاعية البرتغالية، بحضور سفيرة البرتغال بمصر مانويلا فرانكو، وذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX 2021) المقام في الفتـرة من 29 نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن اللقاء يأتي لتأكيد العلاقات الوطيدة بين الجانبين المصري والبرتغالي، حيث تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي، كما استعرضت شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية، أبرز منتجاتها لإيجاد مجالات للتعاون المشترك مع شركات وزارة الإنتاج الحربي، معربا عن تقديره لحرص الشركات البرتغالية على المشاركة بفاعلية في معرض "EDEX 2021".

وأشار الوزير "مرسي" إلى أهمية الاستفادة من المعرض لتبادل الرؤى والأفكار نحو تطوير الصناعات العسكرية وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال نظم الدفاع والتسليح.

بدورها، أعربت كاترينا نينوس عن سعادتها بالدعوة الموجهة إليها لتكون جزءًا من هذا الحدث المهم، مؤكدةً تميز مصر بإقامة هذا المعرض الذي ولد عملاقا منذ بداية عقده عام 2018، مشيرةً إلى أن (EDEX 2021) يعد ملتقى إقليميا ودوليا للشركات العاملة في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأشادت بما شاهدته من إمكانيات متطورة في مجال التصنيع العسكري لمعروضات جناح وزارة الإنتاج الحربي، داعيةً إلى عقد المزيد من اللقاءات للتباحث بشكل أكثر تعمقاً حول سبل عقد شراكات جديدة بين شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية وشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مثنيةً على مدى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبرتغال.

وعبرت عن ثقتها في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال الفترة المقبلة.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والتي تهدف إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما تمت الإشارة إلى أن مصر في الآونة الأخيرة تحقق تقدما اقتصاديا إيجابيا من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة؛ حيث تم استعراض العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها شركات ووحدات الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.