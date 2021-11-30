أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا وملتزم بعلاقات حسن الجوار معها، وذلك بعد أيام من شن قوات إثيوبية هجوما على منطقة الفشقة الحدودية جنوب شرقي السودان.

وقال البرهان، خلال تفقده القوات السودانية بمنطقة بركة نورين بمدينة الفشقة، إن السودان ملتزم بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا وليس له عداء معها.

وجدد البرهان التأكيد على أن الفشقة أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط في أي شبر من أراضي السودان.

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية عازمة على حماية مواطني منطقة الفشقة من أي مهددات وتأمينهم أثناء قيامهم بأنشطتهم الزراعية.