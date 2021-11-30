 البرهان: السودان ملتزم بحسن الجوار.. ولن نفرط في أرضنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 8:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

البرهان: السودان ملتزم بحسن الجوار.. ولن نفرط في أرضنا

رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان
وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 7:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 7:28 م

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا وملتزم بعلاقات حسن الجوار معها، وذلك بعد أيام من شن قوات إثيوبية هجوما على منطقة الفشقة الحدودية جنوب شرقي السودان.

وقال البرهان، خلال تفقده القوات السودانية بمنطقة بركة نورين بمدينة الفشقة، إن السودان ملتزم بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا وليس له عداء معها.

وجدد البرهان التأكيد على أن الفشقة أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط في أي شبر من أراضي السودان.

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية عازمة على حماية مواطني منطقة الفشقة من أي مهددات وتأمينهم أثناء قيامهم بأنشطتهم الزراعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك