وسائل إعلام عراقية: قتيلان من البيشمركة الكردية في هجوم لداعش شمال شرقي بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا هجوم تنظيم داعش على قوات البيشمركة الكردية في محافظة ديالى إلى قتيلين، ومصابين اثنين.

وذكر تلفزيون "العراقية" الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء بعد وفاة مصاب متأثرا بجراح أصيب بها الليلة الماضية، خلال هجوم شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة الكردية في منطقة كفري بمحافظة ديالى، 57كم شمال شرقي بغداد.

وكان بيان لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، أفاد بمقتل عنصر من البيشمركة، وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم وقع ليل الاثنين خارج حدود إقليم كردستان.

وكان خمسة من قوات البيشمركة الكردية قتلوا وأصيب أربعة آخرون أول أمس الأحد في هجوم لداعش في قرية كولجو بمنطقة كفري التابعة لمحافظة ديالى.