حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق اتحاد الشرطة، بنتيجة 43-11، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت سيطرة كاملة من جانب فريق سيدات اليد على مجريات الأمور تمامًا، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 19-4، لتنتهي المباراة لصالح الأهلي بنتيجة 43-11.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبات الناشئات، من أجل اكتساب الخبرة، تمهيدًا للاستعانة بهن في مشوار المنافسات المقبلة.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي» في المباراة القادمة فريق هليوليدو، السبت المقبل.

وكان الفريق قد فاز في المباراة الماضية على فريق منوف بنتيجة 44-19، ضمن منافسات بطولة الدوري.