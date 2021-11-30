هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا تأمر ميتا بلاتفورمز ببيع شركة جيفي

أمرت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق في بريطانيا شركة ميتا بلاتفورمز الأمريكية، وهي الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ببيع شركة جيفي وهي أول مرة تلزم فيه سلطة تنظيمية عالمية إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة بالتخلي عن صفقة بعد اتمامها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا القرار يمثل تحولا بعد سنوات من السماح لشركات التكنولوجيا بالاستحواذ على الشركات الأصغر دون مراجعة تقريبا.

ومن ناحيتها قالت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق البريطانية في بيان إنها اكتشفت أن شراء فيسبوك لشركة جيفي التي تدير محركا للبحث عن الرسوم بصيغة "جيف" في العام الماضي مقابل 315 مليون دولار، سيقلل مستوى المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وذكرت بلومبرج أن هذه هي المرة الأولى التي تأمر فيها السلطات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة بالتراجع عن صفقة بعد اتمامها، بدلا من إلزامها بدفع غرامة كبيرة بدعوى انتهاك قواعد المنافسة، ويمكن لشركة ميتا الآن إما الاستئناف على قرار السلطات البريطانية أو بيع الشركة.

وكانت فيسبوك قد اشترت جيفي في العام الماضي مما أثار مخاوف سلطات حماية المنافسة في بريطانيا منذ البداية، وتأجل تحقيق سلطات حماية المنافسة البريطانية في الصفقة بعد أن أمر المسؤولون شركة فيسبوك بتعليق خطط دمج الشركة التي استحوذت عليها مما فتح الباب أمام معركة قضائية طويلة بين الجانبين.