البيت الأبيض يرحب بمقتل زعيم داعش

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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الامريكي جون كيربي، إن البيت الأبيض يرحب بمقتل زعيم آخر لتنظيم "داعش".

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء.

كان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن -في وقت سابق اليوم- عن مقتل زعيمه "أبو الحسن القريشي".

وقال المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أبوعمر المهاجر، إن التنظيم استقر على مبايعة أبوالحسين الحسيني خليفة جديدا فيما لم يعلن التنظيم تفاصيل أو كيفية مقتل زعيمه.

كان زعيم التنظيم زيد العراقي؛ المكنى "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، قد ترددت أنباء عن إلقاء القبض عليه في مايو الماضي خلال عملية أمنية نفذت في إسطنبول.