اقتحام الكونجرس: إدانة أعضاء من حراس القسم اليمينية بتهمة التآمر لإحداث فتنة

ودخل ثلاثة من أعضاء الجماعة - جيسيكا واتكينز وكيلي ميغز وكينيث هارلسون - مبنى الكابيتول عند اقتحامه.

وأدينت ميغز بتهمة التآمر يوم الثلاثاء. وقد تواجه مع رودس عقوبة بالسجن أقصاها 20 عاماً في التهم الموجهة إليهما.

وأدين ثلاثة أعضاء - هارلسون وواتكينز وكالدويل - بتهم التحريض على الفتنة أيضاً.

كما أدان القضاء الأعضاء الخمسة في "حراس القسم"، بتهمة عرقلة الإجراءات الرسمية.

وأدين رودس، الذي قال الإدعاء إنه تصرف مثل "جنرال في ساحة المعركة" خلال أحداث مبنى الكابيتول، بتهمة التلاعب بالوثائق أو بالإجراءات. ونال حكماً بالبراءة من تهمتين تتعلقا أيضاً بالتآمر.

وقام أنصار الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، باقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير العام الماضي في محاولة لوقف التصديق رسمياً على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وألقي القبض على ما يقارب 900 شخصاً حتى اليوم، في جميع الولايات تقريباً، بسبب المشاركة في تلك الأحداث.

ويأتي النطق الحكم بعد ثلاثة أيام كاملة من مداولات هيئة المحلفين. وكانت الهيئة قد اجتمعت في العاصمة واشنطن مرة واحدة قبل بدء عطلة نهاية الأسبوع لقضاء عطلة عيد الشكر، وعادت لتجتمع على مدى يومين آخرين خلال هذا الأسبوع.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها إدانة بتهمة التآمر منذ عام 1995، عندما أدين 10 متشددين إسلاميين بتهمة محاولة زرع قنابل في معالم مدينة نيويورك.

وصدرت هذه التهمة للمرة الأولى خلال الحرب الأهلية لمنع سكان الولايات الجنوبية من القتال ضد الحكومة الأمريكية.