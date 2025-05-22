الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون للمرة الثانية خلال ساعات بصاروخ فرط صوتي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات.

وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن «الصاروخ حقق هدفه بنجاح، وأجبر ملايين الإسرائيليين على الهروع للملاجئ، ووقف حركة الملاحة في المطار، كما أجبر الرحلات المتجهة إلى المطار على إعادة أدراجها باتجاه الوجهات التي قدمت منها».

وأشار البيان إلى أن «جماعة الحوثي، وأمام التطورات في غزة وتصعيد العدو من إجرامه بحق الفلسطينيين الصامدين المظلومين، تعمل على مضاعفة قدراتها وإمكانياتها لتوسيع عملياتها الإسنادية وتصعيد فعلها العسكري».

ولفت إلى «استمرار حظر حركة الملاحة الجوية على مطار بن جوريون، وكذلك حظر الملاحة البحرية على ميناء حيفا، وحظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي»، مؤكدًا أن «العمليات اليمنية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها».

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، عن تنفيذ عمليات عسكرية في مطار بن جوريون، وضد هدفين حيويين للاحتلال الإسرائيلي في يافا وحيفا.

وأوضحت في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع «ذو الفقار».

وأشار البيان إلى أن «العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في فرار ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة».

وأفاد بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية مزدوجة وذلك بطائرتين مسيرتين نوع «يافا»؛ استهدفتا هدفين حيويين للاحتلال الإسرائيلي في منطقتي يافا وحيفا.



