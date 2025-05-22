غرفة المطاعم: آلية موحدة لتحصيل الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص السياحية

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، أن الجهود التي يبذلها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ساهمت بشكل كبير في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، ونقل مطالب الغرفة وجمعيتها العمومية إلى الجهات ذات الارتباط المشترك مع القطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بتعدد الرسوم والجهات المحصّلة، وصعوبة إجراءات الحصول على التراخيص.

وثمنت الغرفة، تلك الجهود عبر التنسيق مع الجهات كل لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وضمان وضوح الرؤية وتسريع الإجراءات، مع الالتزام بالقوانين المنظمة، والتي تأتي تنفيذًا مباشرًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بما يعكس دعم الدولة الكامل لصناعة السياحة الوطنية، ويستجيب لمطالب المستثمرين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وشددت الغرفة، على أهمية نتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقده وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حيث ناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك لوضع نظام موحد لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى المحافظات.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تدقيق ومراجعة الرسوم المفروضة، والتوافق على قيم محددة تُعلن بشكل واضح، على أن يتم التحصيل من خلال جهة واحدة وبمنظومة إلكترونية شاملة، بهدف توحيد الجهة وتيسير المعاملات، تشجيعًا للاستثمار وتقليلاً للأعباء على المستثمرين.

ورحبت الغرفة، بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع من تعزيز التعاون الرقابي المشترك بين الوزارتين على المنشآت السياحية، معربة عن تقديرها للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتأكيدها وتوجيهها لوضع منظومة موحدة للإجراءات والرسوم التي يتم تحصيلها من المنشآت السياحية والفندقية من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار؛ بما يساهم في دعم الاستثمار السياحي، بجانب وضع خطة لرفع كفاءة العنصر البشري بالهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة، بما يضمن توحيد الرسائل الترويجية للمقاصد السياحية المصرية وتحقيق رؤية القيادة السياسية.

فيما أكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذه الجهود الوزارية تعكس انحيازًا صريحًا من القيادة السياسية، ومن وزير السياحة والآثار لصالح تطوير بيئة الاستثمار السياحي، وتُرسل رسائل طمأنة حقيقية للمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل ما تشهده السياحة المصرية من طفرة في أعداد الزائرين وخطط لزيادة الطاقة الفندقية.

وأضاف "التاجوري، أن الغرفة تُجدد دعمها الكامل لكل خطوة من شأنها إزالة العراقيل، وتُشيد بتكامل الأدوار الحكومية لضمان سرعة الإنجاز، وتدعو إلى استمرار التنسيق بين الوزارات، مع إشراك القطاع الخاص في اللجان التنفيذية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.