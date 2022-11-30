وزير النفط السوري: العقوبات وراء أزمة المشتقات النفطية الحالية

قال وزير النفط السوري المهندس بسام طعمة، إن أزمة المشتقات النفطية في سوريا بدأت منذ 50 يوما بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.

وتابع طعمة، في حوار أجراه التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء: "إن الأزمة الحالية بدأت منذ 50 يوما وكنا نعالجها في الحكومة ونستفيد من المخزون، ولم نكن نتوقع تأخير التوريدات إلى هذه الفترة"، موضحا أن تأخير التوريدات اضطرهم إلى اتخاذ الإجراءات الأخيرة القاسية لتوفير المخزون المتبقي لتغطية الحاجات الأساسية للمشافي والأفران والخدمات الأساسية للمواطن كي لا تنقطع هذه الخدمات.

وأضاف طعمة، أن هناك أولويات تفرضها الظروف و"نعمل حاليا على شقين الأول ضبط وتوفير وترشيد هذا المخزون لتلبية الاحتياجات الأساسية، والثاني متابعة العمل مع الأصدقاء لاستمرار التوريدات ومعالجة أي خلل حصل فيها".

وذكر أن العقوبات والضغط الغربي زاد وأنه جرى احتجاز إحدى الناقلات لأشهر في اليونان، لافتا إلى الإفراج عنها قبل أيام وهي الآن في مصب بانياس يتم العمل على تفريغها.

وختم وزير النفط السوري تصريحاته، قائلا إن الأزمة لم تبدأ اليوم وإنما في عام 2013 مع احتلال الولايات المتحدة لحقول البلاد النفطية، موضحا أن سوريا باتت تعتمد في 90% من استهلاكها على التوريدات وهي خارج حدود السيطرة وخاضعة لمدى توفر القطع الأجنبي ولاعتبارات دولية.