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فرنسا تواصل شراء المواد النووية من روسيا رغم الحرب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 11:43 م

تواصل فرنسا، شراء مواد نووية من روسيا على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية، بموجب الاتفاقات الحالية لتزويد محطات الطاقة النووية الخاصة بها بالوقود.

وأكدت شركة "فراماتوم" لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الأربعاء، أن إحدى شحنات المواد النووية وصلت بالسفينة إلى دونكيرك في شمال فرنسا أمس الثلاثاء.

وأوضحت أن الشحنة عبارة عن مواد من أجل مصنع "فراماتوم" في رومانز من أجل إنتاج الوقود النووي للمستهلكين، خاصة أسطول المحطات النووية الفرنسية.

ووفقا لمنظمة "جرينبيس" (السلام الأخضر)، المعنية بحماية البيئة، تتكون الشحنة من حاويات وبراميل من اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المخصب والتي تم نقلها بالسكك الحديدية والشاحنات.

وقالت باولين بوير الخبيرة النووية في "جرينبيس"، إنه على الرغم من قرار الحكومة الروسية التي اتخذته مؤخرا بإصدار أمرا لشركة الطاقة "اي دي اف" وشركة الطاقة النووية "اورانو" بوقف تصدير اليورانيوم إلى روسيا لإعادة معالجته، لا تزال التجارة النووية بين فرنسا وروسيا مستمرة بسرعة كبيرة.

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