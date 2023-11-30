وفاة سيدة فلسطينية حامل وجنينها في حادث طعن بمنطقة اللد بالقرب من القدس

أفاد المتحدث باسم مستشفى "اساف هروفيه" صباح اليوم الخميس، وفاة السيدة الحامل من منطقة اللد (على بعد 38 كم شمال غرب القدس)، التي وصلت صباح اليوم إلى المستشفى بعد تعرضها للطعن.

وأوضح المتحدث باسم المستشفى أن السيدة أصيبت بإصابات حرجة وهي سيدة في العشرين من عمرها، في شارع هعليا وسط المدينة، كانت حاملا في مراحل متقدمة، مشيراً إلى أن الأطباء حاولوا انقاذ الجنين في عملية قيسرية لكنها باءت بالفشل ومن ثم الاعلان عن وفاتهما، بحسب موقع "يافا 48" الإخباري.

قال شهود عيان أن السيدة كانت في طريقها للروضة وقد قتلت امام مرأى الاطفال وعباري الطريق في أبشع وأفظع مشهد رأيته

وفق المعلومات الواردة أن رجلا قام بطعن سيدة في ظهرها مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة وقد وصلت الطواقم الطبية لمكان الحادث.

وقدمت الاسعافات الأولية للمصابة، ونقلتها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى اساف هروفي لتلقي العلاج حيث، وفتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات وحيثيات الحادثة.