شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة صحية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، في ضوء أعمال حملة "100 يوم صحة" التي جرى إطلاقها تحت رعاية الرئيس السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، لضمان تقديم غذاء أمن للمواطنين.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى إطلاق الحملة تحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل المديرية للطب الوقائي، ومصطفى خليل، القائم بأعمال مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، واستهدفت المرور على 37 منشأة متنوعة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 81 محضرًا متنوعًا، بواقع 35 محضر نظافة، و 43 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، ومحضرين ضبط 38 كيلو جرام أغذية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر إعدام 516 كيلو جرام أغذية فاسدة، و186 لتر مشروبات منتهية الصلاحية.

وتابع : كما جرى غلق منشأة غير مستوفاة للاشتراطات، وبها خطر داهم على الصحة العامة، مؤكدًا على استمرار حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، لضمان تقديم غذاء صحي أمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.