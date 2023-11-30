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إصابة شابين في حادث مروري بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 5:25 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 5:25 م

أصيب شابان في حادث مروري بطريق قرية جبلة بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بطريق سنورس الزراعي باتجاه قرية جبلة بدائرة المركز.

وانتقلت الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة، واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة ما أسفر عن إصابة كل من "محمد .ع 33 سنة" "أحمد. م، 33 سنة".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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