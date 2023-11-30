نائبة الرئيس الأمريكي تحضر مؤتمر كوب 28 للمناخ في الإمارات

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أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس ستحضر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 في دبي.

ومن المقرر أن تسافر هاريس إلى الإمارات من بعد غد الجمعة إلى السبت لتشارك في محادثات المناخ.

وسيحضر المؤتمر العشرات من ممثلي الحكومة الأمريكية الكبار من وزارات ووكالات مختلفة، من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن وممثل الولايات المتحدة للمناخ جون كيري.

ولن يحضر الرئيس جو بايدن انطلاق المؤتمر غدا الخميس، وفقا لجدول رسمي من البيت الأبيض صدر يوم الأحد الماضي.

ولم يقدم البيت الأبيض بعد سببا رسميا لعدم حضور بايدن انطلاق قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ التي سيحضرها قادة عالميون آخرون.

وتعد أكبر النقاط الخلافية هي ما إذا كان يمكن الاتفاق بالإجماع في نهاية المطاف على التوقف عن استخدام الفحم والنفط والغاز.