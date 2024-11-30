العرض الفلسطيني العاشق يحيي إرث محمود درويش بأيام قرطاج المسرحية

قدم مهرجان أيام قرطاج المسرحية، مساء اليوم، العرض الفلسطيني "العاشق"، وذلك ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لدورته الـ 25.

العرض يتناول السيرة الذاتية للشاعر الفلسطيني محمود درويش في إطار درامي ملحمي غنائي، إذ يروي المراحل المختلفة التي مر بها سواء في حياته الشخصية أو السياسية، مستحضرا أبيات من قصائده وأشعاره.

عرض "العاشق" آداء: حسن طه، وعلاء شرش، وديما عازر، ووليانا قسيس، وإياد شيتي، وحلا سالم، وماريا سمعان، وهو من إخراج نبيل عازر.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تنعقد في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، برئاسة المخرج محمد منير العرقي، وتحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".