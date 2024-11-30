أيرلندا تتجه إلى تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية

أظهر استطلاع لرأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأيرلندية في وقت متأخر من مساء الجمعة أن أكبر ثلاثة أحزاب فازت بنسب متساوية تقريبا وأن البلاد تتجه إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وقال استطلاع للرأي صدرت نتائجه مع انتهاء عملية التصويت في الساعة الـ10 مساء (2200 بتوقيت جرينتش)، إن حزب فين جايل من تيار يمين الوسط حصل على 21% من أصوات الناخبين، بينما حصل شريكه في الائتلاف حزب فيانا فايل من تيار يمين الوسط أيضا على 5ر19% من أصوات الناخبين. وحصل حزب شين فين من تيار يسار الوسط على 1ر21% من الأصوات.

واستطلعت شركة "إبسوس بي آند إيه" آراء 5018 ناخبا في جميع أنحاء البلاد عن تصويتهم. ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 4ر1 نقطة مئوية.

وتقدم هذه الأرقام إشارة على النتيجة لكنها لا تكشف عن الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة. وستبدأ عملية فرز الأصوات صباح اليوم السبت وسيتم إعلان النتائج النهائية خلال فترة تتراوح بين عدة ساعات وعدة أيام.

وستكشف النتيجة عما إذا كانت أيرلندا ستخالف الاتجاه العالمي الذي يشهد الإطاحة بالحكام من قبل الناخبين الغاضبين بعد سنوات من الجائحة وعدم الاستقرارا العالمي وضغوط ارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من أن حزب شين فين، الذي يستهدف إعادة توحيد أيرلندا الشمالية مع جمورية ايرلندا المستقلة، يمكن أن يصبح أكبر حزب في مجلس النواب الأيرلندي "الدايل" المجلس الأدنى للبرلمان، والذي يبلغ عدد مقاعدة 174 مقعدا، فقد يكافح للحصول على عدد كاف من الشركاء لتشكيل ائتلاف حكومي بعد أن رفض حزبا فين جايل وفيانا فيل تشكيل ائتلاف معه.