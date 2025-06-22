الرئيس الإسرائيلي: لا نجر الولايات المتحدة لحرب مع إيران

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا تطلب من الولايات المتحدة الدخول في حرب، وذلك في أعقاب قصف واشنطن لمواقع نووية في إيران دعما لإسرائيل.

وأضاف هرتسوج في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن لا نجر أمريكا إلى حرب". وأوضح أن إسرائيل كانت واضحة منذ البداية في أنها تترك القرارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن قرار واشنطن بالتدخل في الصراع مرتبط بمصالحها القومية الأمنية.

وفي ما يتعلق بمستقبل الحرب، قال هرتسوج: "نحن لا نعتزم، ولا نطلب من أمريكا الآن، الدخول في حرب لمجرد أن الإيرانيين يهددون إسرائيل".

وأكد أن البرنامج النووي الإيراني يُشكل تهديدا لـ"مصالح الأمن القومي لكافة دول العالم الحر". وباعتبار الولايات المتحدة زعيمة هذا العالم، فهي أيضا معرضة للخطر، بحسب تعبيره، مضيفا: "ولهذا السبب، كان التدخل خطوة صائبة".

وشدد الرئيس الإسرائيلي على أن الوقت قد حان للنظر في الخيارات الدبلوماسية، لكنه أصر على ضرورة أن تكون هذه الدبلوماسية فعالة، مشيرا إلى أن الجهود السابقة قد فشلت بسبب "كذب الإيرانيين المتواصل"، على حد تعبيره.

وقبل أن تبدأ إسرائيل هجومها الواسع على إيران في 13 يونيو، كانت طهران تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وأُلغيت جولات الحوار المخطط لها لاحقا مع اندلاع الحرب بين الجانبين.