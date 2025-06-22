ارتفاع عدد قتلى هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق إلى 20

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- إلى جانب إصابة 52 آخرين، وفق وزارة الصحة السورية..

- وزارة الداخلية السورية: "أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس (...)، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة"

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف، الأحد، كنيسة بحي الدويلعة في العاصمة السورية دمشق إلى 20 قتيلا و52 جريحا.

وفي تصريح لوكالة "سانا" السورية، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم "الإرهابي"، الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق، إلى "20 قتيلا و52 جريحا".

جاءت الحصيلة الجديدة ارتفاعا من أخرى أولية تقول إن عدد ضحايا تفجير "انتحاري" لنفسه داخل كنيسة مار إلياس بلغ 13 قتيلا، و53 جريحا.

وعقب الهجوم، قال الدفاع المدني، في بيان عبر منصة "تلغرام": "مجزرة دامية ضحيتها أكثر من 15 قتيلا وعدد من الجرحى في حصيلة أولية، جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة بمدينة دمشق".

وتابع: "تعمل فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري على نقل الجثامين للمشافي وتأمين المكان".

فيما قالت وزارة الداخلية، في بيان: "أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس (...)، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

وحتى الساعة (19:00 ت.غ)، لم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم.