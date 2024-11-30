نيويورك وميشيجن تتأهبان لتساقط ثلوج قد تعرقل حركة المرور

هدد أول تساقط كبير للثلوج هذا الموسم بدفن البلدات في نيويورك على طول بحيرتي إيري وأونتاريو خلال مطلع الأسبوع المليء بالتنقل باتجاه أماكن العطلات والتسوق.

وفي ميشيجن، من المتوقع أن تستمر ظاهرة "الثلج تأثير البحيرات" في الأجزاء الشمالية من الولاية حتى مطلع الأسبوع، بحسب هيئة الطقس الوطنية في جايلورد.

وفيما بدأت رقاقات الثلج في التطاير، أمس الجمعة، حذر خبراء الأرصاد الجوية في ولاية نيويورك من تساقط ما بين 2ر1 إلى 8ر1 متر من الثلوج في ووترتاون وغيرها من المناطق شمال بحيرة أونتاريو حتى الاثنين.

وبعد خريف دافئ على نحو استثنائي، من المحتمل أن يتساقط ما بين 6ر0 إلى 9ر0 متر من الثلوج على طول بحيرة إيري وجنوب بافالو جراء ظاهرة "الثلج تأثير البحيرات" المعروف أنها تغرق المنطقة بثلوج بمعدل 5 إلى 10 سنتيمترات في الساعة.

وتحدث ظاهرة "الثلج تأثير البحيرات "عندما يمتزج الهواء الرطب الدافئ الذي يرتفع من جسم مائي بهواء جاف بارد فوقه.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة طوارئ من كوارث للمقاطعات المستهدفة، مما يسمح لوكالات الولاية بحشد الموارد. وتسببت الأوضاع التي تدهورت سريعا أمس الجمعة في غلق الطريق السريع إنترستات 90، وجرى منع سيارات الشحن والتجارية من السير على طريق انترستات 86 في غرب نيويورك وأجزاء كثيرة من طريق "يو إس روت 219" اعتبارا من عصر أمس الجمعة.