 وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوري موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوري موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية


نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 9:06 ص | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 9:06 ص

جرى مساء أمس الجمعة، اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية بسام صباغ.

تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك.

وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها، وفقا لبيان وزارة الخارجية، اليوم السبت.


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