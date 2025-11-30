جائزة البريكس الأدبية تذهب إلى الروائية المصرية سلوى بكر فى أولى دوراتها

الكاتبة والروائية الكبيرة سلوى بكر بجائزة البريكس الأدبية فى دورتها الأولى بروسيا، بحسب ما أعلنت الكاتبة والبرلمانية المصرية ضحى عاصى، عضو مجلس أمناء الجائزة، خلال حفل إعلان النتائج المقام اليوم فى مدينة خاباروفسك الروسية، بمشاركة مرشحين من دول البريكس: الصين والهند والبرازيل وروسيا والإمارات وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مصر.

وقالت ضحى عاصى، منذ قليل، عبر منشور لها على صفحتها بـموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، «لم أفرح منذ زمن كما فرحت اليوم بفوز سلوى بكر. مصر تكون فى المقدمة عندما تمنح الجوائز على أساس القيمة الأدبية فقط.

ومن خاباروفسك أعلن فوز سلوى بكر، باسم مصر بجائزة البريكس الأدبية، فى أولى دوراتها.»

وتعد جائزة البريكس الأدبية، التى أطلقت رسميًا عام 2024 وتُمنح هذا العام لأول مرة، واحدة من المبادرات الثقافية الجديدة لتجمع "بريكس"، وتهدف إلى تكريم الأعمال التى تعبر عن القيم الثقافية والروحية لشعوب الدول الأعضاء.

وكانت سلوى بكر قد وصلت فى وقت سابق إلى القائمتين الطويلة والقصيرة ممثلة لمصر، إلى جانب كتاب من عدة دول، قبل أن تختارها لجنة التحكيم للفوز بالجائزة فى الحفل الختامى.

وتعد سلوى بكر من أبرز الأصوات الروائية والنقدية فى مصر والعالم العربى، وقدمت أعمالًا بارزة تناولت قضايا المهمشين والمرأة، من بينها "البشموري"، العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء" و"زينات في جنازة الرئيس"، "عجين الفلاحة". وتمت ترجمة أعمالها إلى لغات أوروبية متعددة، كما فازت بجائزة دويتشه فيله للآداب عن قصصها القصيرة، 1993.