إعلام فلسطيني: استشهاد مقاوم ابن قيادي بارز بحماس أثناء حصاره في رفح

تحدثت وسائل إعلام فلسطينية، عن استشهاد عبدالله حمد ابن القيادي في حركة حماس غازي حمد في قطاع غزة.

ونقلت شبكة قدس، عن مصادر محلية قولها إن المقاوم عبد الله غازي حمد استشهد بعد حصاره في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

يتقاطع هذا النبأ مع ما أعلنه جيش الاحتلال اليوم الأحد، حيث تحدث عن أنه قتل أربعة مسلحين خرجوا من أنفاق رفح.

وفي التفاصيل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل أربعة مسلحين خرجوا من الأنفاق في رفح جنوب قطاع غزة في المنطقة التي انسحب إليها بناء على اتفاق وقف الحرب الذي تم التوصل إليه في شهر أكتوبر الماضي.

وجاء الحديث عن استشهاد المقاتلين الأربعة بعد أن أكدت عدة مصادر أن مفاوضات جارية بشأن مصير عشرات المقاتلين من حركة حماس المحاصرين منذ أسابيع داخل الأنفاق تحت المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.