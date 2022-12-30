تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، صالونا نقاشيا، بعنوان "العدالة الثقافية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها تفعيل دور قصور الثقافة وتطويرها، ومفهوم العدالة الثقافية، والاهتمام بالتوعية الثقافية، فضلاً عن الاستراتيجية الخاصة بالمنظومة الثقافية للدولة المصرية 2015 -2030، وما هي معوقات تطبيق استراتيجية المنظومة الثقافية، بالإضافة إلى مسئولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تجاه تحقيق هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الحكومة.

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي ، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ - أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، منسق ورشة قصور الثقافة بالتنسيقية.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - مؤخرا - عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.