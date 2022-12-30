 الفاتيكان: الكنيسة الكاثوليكية تصلي من أجل البابا الفخري بنديكت - بوابة الشروق
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الفاتيكان: الكنيسة الكاثوليكية تصلي من أجل البابا الفخري بنديكت

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
د ب أ
نشر في: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 10:46 م | آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 10:46 م

صلى ممثلو الكنيسة الكاثوليكية من أجل صحة البابا الفخري بنديكت السادس عشر في روما، بعد تدهور صحته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، لعدة مئات من المصلين في كنيسة سان جيوفاني في لاتيرانو، التي تعد الكنيسة الرئيسية لإبارشية روما، التي يترأسها البابا: "نحن هنا لدعمه بصلاتنا الواثقة".

وكما كان مخططاً، لم يحضر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول القداس.

وجاء القداس استجابة من الكاردينال دي دوناتيس، لدعوة البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل سلفه، بنديكت البالغ 95 عاما، الذي استقال من البابوية في 2013 بعدما رأس الكنيسة الكاثوليكية لثمانية أعوام.

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