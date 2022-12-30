الرئيس الأوكراني ورئيس وزراء اليونان يبحثان دعم أثينا الدفاعي لكييف

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الدعم الدفاعي الذي تقدمه أثينا لكييف.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن زيلينسكي شكر في مكالمة هاتفية ميتسوتاكيس على تقديم الدعم الدفاعي لأوكرانيا في عام 2022، وفقا لبيان بهذا الشأن من قبل رئيس أوكرانيا.

وتابع البيان نقلا عن الرئيس الأوكراني"لقد تحدثت مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر الهاتف. وشكرته نيابة عن الشعب الأوكراني وعلى الدعم الدفاعي في العام الحالي. لقد تأكدت من نفس المستوى من الدعم في المرحلة التالية".