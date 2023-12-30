ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بحظيرة ماشية في الجيزة

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بحظيرة ماشية في الجيزة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تنقيب 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وسيدة، غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



وتم ضبطهم، وعُثر داخل المزرعة على حفرة "بداخلها مياه جوفية"، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وبحوزة السيدة "كمية من البخور، أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة".



وبمواجهتهم، قرر مالك المزرعة بقيامه بالإستعانة بباقي المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقي المتهمين أقواله، وقررت السيدة بقيامها بالنصب على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.