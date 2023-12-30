مقتل 19 مسلحا مواليا لإيران في ضربات جوية بشرقي سوريا

قتل ما لا يقل عن 19 مسلحا مواليا لإيران في غارات يعتقد أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنتها في شرقى سوريا بالقرب من الحدود مع العراق، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وقال المرصد إن الضربات الليلية استهدفت مواقع تديرها ميليشيات موالية لإيران في بلدة البوكمال السورية وقافلة ذات صلة قادمة من العراق المجاور.

ومن بين القتلى 15 مقاتلا أجنبيا وأربعة سوريين، وفقا للمرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إنه إذا تأكد ذلك، فإن الضربات ستكون الأولى التي تشنها طائرات حربية إسرائيلية في المنطقة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المرصد إن الضربات شنتها على الأرجح طائرات مقاتلة أمريكية، وقدر في البداية عدد القتلى بتسعة.

وكثيرا ما تهاجم إسرائيل مواقع في سوريا لمنع إيران من توسيع نفوذها العسكري في المنطقة بمساعدة الميليشيات.

وفي تطور منفصل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلا عن مصدر عسكري، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت اليوم السبت عدة مواقع جنوب مدينة حلب في شمالى سوريا.

وأسفر الهجوم عن بعض الأضرار المادية، وفقا لسانا.

لكن المرصد قال إن الهجوم الصاروخي استهدف مزارع تضم مستودعات ومقار للميليشيات الموالية لإيران في منطقة مطار حلب، ما خلف سبعة قتلى أو جرحى.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقارير.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قتل الجنرال الإيراني رفيع المستوى سيد راضي موسوي في غارة جوية إسرائيلية مزعومة في سوريا.

وكثفت الميليشيات الموالية لإيران هجماتها على القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق في الأسابيع الأخيرة ردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان الوضع الأمني في المنطقة بأسرها متوترا بشكل خاص منذ 7 أكتوبر، عندما شن مقاتلو حماس هجمات ضد إسرائيل، التي ردت بهجوم عسكري لا هوادة فيه على غزة.