إدارة مطار دمشق الدولي تؤكد افتتاحه أمام حركة الطيران قريبا جدا

أعلن مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح عن إعادة افتتاح المطار أمام حركة الطيران في وقت قريب جدا وذلك بعد الانتهاء من إعادة تأهيله.



وفي 23 ديسمبر الجاري، أعلنت إدارة مطار دمشق عن تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من يناير 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.



وفي منتصف الشهر الجاري، توقع فلوح في تصريحات نقلتها مصادر خاصة، عودة العمل يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل.

وكان فلوح قد صرح أيضا بأن المطار سيبدأ بتنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات قبل استئناف الرحلات الدولية.

وقد تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين في 8 ديسمبر، وتوقفت جميع الرحلات على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط نظام الأسد.