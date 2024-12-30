السعودية تدين اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام المستعمرين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت المملكة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى.

وأكدت رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.