مستشفى الدعاة تكشف عن إنجازاتها الطبية خلال 2024

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كشف مستشفى الدعاة، عن تحقيق عدد من الإنجازات المتميزة في خلال عام ٢٠٢٤، إذ استهدف تطوير خدماته الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وجاءت تلك الإنجازات في إطار حرص المستشفى على مواكبة أحدث التطورات الطبية وتلبية احتياجات المجتمع.

وتَوسع المستشفى في قسم العناية المركزة للأطفال بإضافة ثلاث حضانات جديدة، وجهاز تدفئة متطور للأطفال المبتسرين؛ ما أسهم في توفير بيئة آمنة لدعم نموهم، وتم تحقيق هذا الإنجاز بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.

وطور المستشفى خدمات الأشعة بإضافة جهاز أشعة "C-Arm"، الذي يستخدم في العمليات الجراحية؛ ما ساعد في تحسين دقة التشخيص، ومراقبة العمليات في الوقت الفعلي.

وتابعت: "تعزيز تجهيزات الطوارئ من خلال توفير أربعة أجهزة صدمات كهربائية جديدة، لدعم التعامل مع الحالات الحرجة، مثل السكتات القلبية؛ ما رفع كفاءة التدخل الطبي في الطوارئ".

كما زود المستشفى قسم القلب بجهازين "ألتراساوند" لتشخيص أمراض القلب بدقة؛ ما ساعد الأطباء في اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة مبكرًا.

وسَّع المستشفى خدمات الأنف والأذن بإضافة منظار جديد، وأربع سرنجات غسيل للأنف؛ ما أسهم في تحسين تشخيص وعلاج الأمراض المتعلقة بهذا المجال.

كما حسن وحدات العناية بالمستشفى بإضافة ٣٩ سريرًا كهربائيًّا جديدًا وثمانية أجهزة ضغط متحركة حديثة؛ ما عزَّزَ راحة المرضى ورفع مستوى الخدمة.

واستحدث المستشفى وحدة أسنان جديدة تضم أجهزة متطورة، إضافة إلى جهاز أشعة حديث؛ ما طور خدمات الرعاية الصحية الفموية.

كما تم تطوير وحدة المناظير بإضافة جهاز منظار القنوات المرارية؛ ما أسهم في تحسين جودة الإجراءات الطبية المتعلقة بالجهاز الهضمي.

وعززت المستشفى التخصصات الجراحية بإضافة جهاز "أرجون" لعلاج الأوعية الدموية، وجهاز "OCT" لفحص الشبكية؛ ما ساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي وأمراض العيون بدقة.

وزودت المستشفى قسم العيون بأجهزة متطورة، مثل: جهاز قياس ضغط العين، ومجال الإبصار؛ ما ساعد في الكشف المبكر عن أمراض العين واتخاذ التدابير العلاجية اللازمة.

وطوَّرت المستشفى قسم المخ والأعصاب بإضافة منظار ميكروسكوبي لإجراء عمليات دقيقة، مثل: استئصال أورام قاع الجمجمة، والغضروف القطني؛ ما عزز كفاءة القسم في العمليات المتخصصة.