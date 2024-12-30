ثلاثي هجومي لـ الجونة أمام بيراميدز في الدوري

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
يحتل الجونة المركز الـ13 برصيد 6 نقاط، بينما بيراميدز يتواجد بالمركز الثالث بـ11 نقطة.
وجاء تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز على النحو الآتي:
حراسة المرمى: محمد علاء.
خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، أحمد العش، أحمد حسام، أليو جاتا.
خط الوسط: بلال السيد، عبد الجواد تعلب، نور السيد.
خط الهجوم: أوجو صامويل، أونو راندريانانتياينا، علي الزاهدي.
ويتواجد على دكة البدلاء: حسن شاهين، أحمد شوشة، عصام صبحي، رضا صلاح، حسام إيفونا، أحمد عبد الرسول، أحمد رضا، مازن ياسر وشامسو كابير.