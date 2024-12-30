 ثلاثي هجومي لـ الجونة أمام بيراميدز في الدوري - بوابة الشروق
الإثنين 30 ديسمبر 2024 4:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ثلاثي هجومي لـ الجونة أمام بيراميدز في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 4:42 م | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 4:42 م

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

يحتل الجونة المركز الـ13 برصيد 6 نقاط، بينما بيراميدز يتواجد بالمركز الثالث بـ11 نقطة.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، أحمد العش، أحمد حسام، أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد، عبد الجواد تعلب، نور السيد.

خط الهجوم: أوجو صامويل، أونو راندريانانتياينا، علي الزاهدي.

ويتواجد على دكة البدلاء: حسن شاهين، أحمد شوشة، عصام صبحي، رضا صلاح، حسام إيفونا، أحمد عبد الرسول، أحمد رضا، مازن ياسر وشامسو كابير.


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