أوكرانيا: مقتل وإصابة 1220 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و206 آلاف و910 جنود، من بينهم 1220 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11477 دبابة، و23841 مركبة قتالية مدرعة، و35589 نظام مدفعية، و1582 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1264 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و96932 طائرة مسيرة، و4136 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و72010 من المركبات وخزانات الوقود، و4031 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.