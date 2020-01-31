الحوثيون: مقتل واصابة وأسر أكثر من 3500 من قوات الجيش الحكومي «العدو» شرق صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، عن مقتل واصابة وأسر أكثر من 3500 من قوات من وصفتها بـ"العدو"، في إشارة إلى القوات الحكومية في معارك بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان صحفي،اليوم :"سقط 1500 قتيل، ولا زالت معظم الجثث في منطقة العمليات، فيما بلغ عدد المصابين 1830 بحسب المعلومات وهناك المئات من الأسرى".

وأكد سريع، مشاركة وحدات من قوات الدفاع الجوي( التابعة للحوثيين) بعملية البنيان المرصوص.

وأشار إلى أن سلاح الجو المسير نفذ أكثر من 41 عملية على أهداف في الداخل والخارج منذ 25 إلى 30 كانون ثان/ يناير الجاري.

وأوضح سريع، أن مقاتلات "العدوان" (التحالف العربي) شنت 250 غارة جوية حتى اللحظة على مديرية نهم.

واضاف: "شهدت منطقة نهم عمليات عسكرية للعدوان الأمر الذي فرض على قواتنا التعامل بجدية مع هذا التهديد".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قد اتهمت جماعة الحوثي بمحاولة" إفشال جهود السلام"، من خلال التصعيد العسكري ضد قوات الجيش الحكومي.

وشهد عدد من المناطق في اليمن من بينها نهم والجوف ومأرب، خلال الايام القليلة الماضية تصاعدا في القتال، يعد الأكثر دموية منذ سنوات، مخلفا خسائر مادية و بشرية في كلا الجانبين.