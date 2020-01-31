مصدر أمنى يؤكد انتحار صحفية المعادي

أكد مصدر أمنى للشروق أن واقعة العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، المنسق الإعلامى لمهرجان الأقصر السينمائي، تبين أنها منتحرة ولا توجد أية شبهة جنائية وراء الحادث.

وأشار المصدر الأمني الذى فضل عدم نشر اسمه، أن المعاينة الأولية تبين بسلامة منافذ الشقة، وعدم بعثرة محتوياتها دلائل قادت فريق البحث الذى شكل تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بعدم جود شبهة جنائية أن المتوفية أقدمت على الانتحار.

كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة المعادي بالعثور على جثة الصحفية رحاب بدر المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر السينمائي مشنوقة داخل شقتها، وفوق انتقال قوة أمنية التى بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس المباحث، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، عثر على جثة المتوفية مشنوقة داخل شقتها وتبين من المعاينة الأولية لضباط المباحث سلامة منافذ الشقة.