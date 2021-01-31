وزير الصحة بجنوب أفريقيا: سنحصل على 20 مليون جرعة من لقاح فايزرضد كورونا

قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي إن بلاده ستحصل على 20 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة فايزر ضد فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة صنداي تايمز ومقرها جوهانسبرج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حال إتمام الاتفاق، سوف يمثل دفعة لخطط التطعيم ضد فيروس كورونا، التي تعرضت للانتقادات بسبب البطء في تدشينها.

وعلى الرغم من أن الكثير من الدول بدأت بالفعل في تطعيم الأفراد الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس، فإنه من المقرر أن تصل أول شحنة من لقاح ضد فيروس كورونا، وتقدر بمليون جرعة، إلى جنوب أفريقيا غدا الاثنين.

وتعد هذه الشحنة جزءا من الجرعات الـ1.5 مليون التي سوف تحصل عليها جنوب أفريقيا من لقاح استرازينيكا الذي ينتجه معهد سيروم الهندي.