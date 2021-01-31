محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه ببورفؤاد

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتكثيف العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه ببورفؤاد، والتي تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى لتضاهي حديقة فريال بحي الشرق.



وذلك نظرًا لأهمية الحديقة التاريخية وباعتبارها المتنفس الوحيد لأهالي مدينة بورفؤاد، وتماشيًا مع خطة المحافظة للارتقاء بالحدائق وإطلاق مبادرة "حدائق بلا أسوار" والتي ساهمت في تحويل الحدائق إلى متنزهات ومنتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين على أعلى درجة من الكفاءة.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع عدد من مسؤولي الشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات الحالية وبحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.



وأكد المحافظ، على إعادة تنميط ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بحديقة المنتزه ببورفؤاد، وإنشاء مسرح بالحديقة بالإضافة إلى إقامة البرجولات وكراسي لكبار السن وتهيئة الأشجار والزهور بالحديقة لتضاهي حديقة فريال التاريخية.



وأشار إلى أن حديقة المنتزه من أهم الحدائق بمدينة بورفؤاد وتعد واجهة حضارية وجمالية لبورفؤاد مما يتطلب تجميلها على أعلى مستوى.