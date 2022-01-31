وزير الخارجية الجزائري: مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق

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قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، إن مشوار المصالحة الفلسطينية "انطلق".

وخلال مؤتمر صحفي في الكويت، عبّر الوزير الجزائري عن تفاؤله بشأن المصالحة الفلسطينية، على الرغم من كونها في بداية المشوار، حسبما نقلت عنه صحيفة "النهار".

وقال الوزير الجزائري إنّ بلاده أعلنت في شهر يناير الماضي، إنّها سوف تستضيف محادثات فلسطينية لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف أنّ جهود بلاده تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل.

وعن موعد القمة العربية، صرح الوزير الجزائري بأنها ستكون قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن اجتماعا سيعقد في جامعة الدول العربية في مارس المقبل لتحديد موعد القمة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن، أخيرا، عن استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية في الجزائر قريبا.

كما أعلن الرئيس تبون عن تقديم مساعدة مالية بقيمة 100 مليون دولار لدولة فلسطين، بالإضافة لتخصيص 300 منحة دراسية لفائدة طلبة فلسطينيين.

وأكد الرئيس الجزائري أن العلاقة بين بلاده وفلسطين أكبر بكثير من أن يتم وصفها، معتبرا أنها تجسد القيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر.