ضبط شخصين يُديران ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالقليوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية، من ضبط شخصين يديران ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بالقليوبية.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، إلى إدارة شخصين -لأحدهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية- بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، كما عُثر داخل المسكن المشار إليه على (2 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 4 طبنجات معدلة - فرد محلي - طلقات نارية - أجزاء أسلحة - أدوات التصنيع - مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.